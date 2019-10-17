В целом все не архи сложно и довольно удобно для человека, который замотивирован и умеет планировать свое время. Хотелось бы, чтобы материал был разнообразнее. Ответов на тесты искать в интернете не стоит) их там почти нет) Ограничений на пересдачу нет, но кто учит, тот сдаст и с первого раза.

Владимир Санько, Курск