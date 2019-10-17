Обучение мастеров
для тахографических мастерских
по программе подготовки в соответствии с Приказом №7 Минтранса РФ от 17 января 2012
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Обучение мастеров
для тахографических мастерских
по программе подготовки в соответствии с Приказом №7 Минтранса РФ от 17 января 2012
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О программе обучения мастеров
НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Установка, проверка, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств и тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах»
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
74 часа / 10 дней
СТОИМОСТЬ
18.000 🎁 8.900 руб. (при подаче заявки до 15.12.2020)
НАБОР ГРУПП
Еженедельно
ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ
Удостоверение о повышении квалификации
СРОК ДЕЙСТВИЯ
5 лет
Что входит в учебную программу
Программа разработана в соответствии с Приказом №7 Минтранса РФ от 17 января 2012
Законодательство в области контроля за режимами труда и отдыха водителей — 2 ч.
— организация и проведение контроля за режимами труда и отдыха водителей с применением технических устройств
— организация деятельности сервисных центров (мастерских), осуществляющих установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах
Организация работы сервисного центра (мастерской), осуществляющего установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах — 4 ч.
— требования к сервисному центру (мастерской), осуществляющему деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах
— процедуры организации деятельности сервисного центра (мастерской) по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах
— процедуры допуска сервисного центра (мастерской) к деятельности по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах
Характеристики и функции контрольного устройства — 6 ч.
— общие сведения о контрольных устройствах и их функциях, основных тенденциях в производстве контрольных устройств
— технические, конструктивные и эксплуатационные характеристики контрольных устройств различных типов (аналоговых, цифровых)
Порядок и технологии выполнения работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах — 28 ч.
— виды и технологии выполнения работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах
— порядок и процедуры выполнения работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах и их документального оформления
Получение практических навыков организации и проведения работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах — 30 ч.
— получение практических навыков организации и проведения работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, на базе действующих сервисных центров (мастерских), осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах
Выдаваемый документ
Процесс обучения
Договор и оплата
Получив заявку, мы уточняем детали и заключаем договор. Вместе с договором выставляем счет. Без оплаты обучение не начинается
Обучение
Слушатели проходят обучение на учебном портале, доступ к которому они получают после оплаты
Итоговое тестирование
Завершившие изучение курса сдают итоговое тестирование
Получение документов
После успешной сдачи тестирования в этот же день мы оформляем и высылаем оригиналы документов об образовании
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Об Учебном центре «Автотехнологии»
лет опыта работы
компаний-партнеров
обучившихся
Учебный центр «Автотехнологии» специализируется на обучении водителей и специалистов в транспортной сфере (дистанционно и очно в Кургане, СПб и Москве)
Обучение мастеров для тахографических мастерских проходит дистанционно по всей России
Какие еще есть программы
БДД (по приказу №287)
• ответственный за БДД
• контролер
• диспетчер
ДОПОГ
• консультант
• водитель
Международные перевозки
• специалист
• водитель
Лицензия
Лицензия №1418 на осуществление образовательной деятельности получена 06.07.2017
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Отзывы обучившихся
Всё было изложено простым языком, так понятно и доступно, а главное Вы дали нам именно то, что действительно необходимо в ежедневной работе. Все слушатели повышения квалификации (более 30 человек) от всего сердца благодарят компанию Автотехнологии за безупречно проведенные курсы.
В целом все не архи сложно и довольно удобно для человека, который замотивирован и умеет планировать свое время. Хотелось бы, чтобы материал был разнообразнее. Ответов на тесты искать в интернете не стоит) их там почти нет) Ограничений на пересдачу нет, но кто учит, тот сдаст и с первого раза.
Сравнил с другими предложениями курсов и выбрал именно вас. Что понравилось - удобно учиться, дается подборка методичек и пр. Устанавливаются дедлайны, знания оцениваются методом тестирования. Особо порадовала скорость оформления документов, все было готово в день сдачи экзамена.
Для меня это оказалось спасением, когда получил приглашение на работу: срочно нужно было свидетельство, а в других местах обучение только через месяц, полтора, два. Лицензия на образование действительная, так что с проверкой документов проблем не должно быть.
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