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Обучение мастеров
для тахографических мастерских

по программе подготовки в соответствии с Приказом №7 Минтранса РФ от 17 января 2012

 

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Обучение мастеров
для тахографических мастерских

по программе подготовки в соответствии с Приказом №7 Минтранса РФ от 17 января 2012

 

Отправьте заявку, чтобы начать обучаться

с выдачей официальных документов

дистанционно

набор групп каждую неделю

О программе обучения мастеров

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Установка, проверка, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств и тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах»

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

74 часа / 10 дней

СТОИМОСТЬ

 18.000  🎁 8.900 руб. (при подаче заявки до 15.12.2020)

НАБОР ГРУПП

Еженедельно

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ

Удостоверение о повышении квалификации

СРОК ДЕЙСТВИЯ

5 лет

Что входит в учебную программу

Программа разработана в соответствии с Приказом №7 Минтранса РФ от 17 января 2012

Законодательство в области контроля за режимами труда и отдыха водителей — 2 ч.

 

— организация и проведение контроля за режимами труда и отдыха водителей с применением технических устройств

— организация деятельности сервисных центров (мастерских), осуществляющих установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах

Организация работы сервисного центра (мастерской), осуществляющего установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах — 4 ч.

 

— требования к сервисному центру (мастерской), осуществляющему деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах

— процедуры организации деятельности сервисного центра (мастерской) по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах

— процедуры допуска сервисного центра (мастерской) к деятельности по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах

Характеристики и функции контрольного устройства — 6 ч.

 

— общие сведения о контрольных устройствах и их функциях, основных тенденциях в производстве контрольных устройств

— технические, конструктивные и эксплуатационные характеристики контрольных устройств различных типов (аналоговых, цифровых)

Порядок и технологии выполнения работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах — 28 ч.

 

— виды и технологии выполнения работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах

— порядок и процедуры выполнения работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах и их документального оформления

Получение практических навыков организации и проведения работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах — 30 ч.

 

— получение практических навыков организации и проведения работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, на базе действующих сервисных центров (мастерских), осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах

Выдаваемый документ

Процесс обучения

1 - синий

Договор и оплата

Получив заявку, мы уточняем детали и заключаем договор. Вместе с договором выставляем счет. Без оплаты обучение не начинается

2 - синий

Обучение

Слушатели проходят обучение на учебном портале, доступ к которому они получают после оплаты

3 - синий

Итоговое тестирование

Завершившие изучение курса сдают итоговое тестирование

4 - синий

Получение документов

После успешной сдачи тестирования в этот же день мы оформляем и высылаем оригиналы документов об образовании 

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о том, как проходит очное обучение в Учебном центре «Автотехнологии»

Об Учебном центре «Автотехнологии»

8
лет опыта работы
200
компаний-партнеров
3000
обучившихся

Учебный центр «Автотехнологии» специализируется на обучении водителей и специалистов в транспортной сфере (дистанционно и очно в Кургане, СПб и Москве)

Обучение мастеров для тахографических мастерских проходит дистанционно по всей России

Какие еще есть программы

БДД (по приказу №287)
• ответственный за БДД
• контролер
• диспетчер

ДОПОГ
• консультант
• водитель

Международные перевозки
• специалист
• водитель

Лицензия

Лицензия №1418 на осуществление образовательной деятельности получена 06.07.2017

Лицензия 1
Лицензия 2
Лицензия 3

Фото из нашего Учебного центра

С нами сотрудничают

Благодарственные письма от компаний

Отзывы обучившихся

Всё было изложено простым языком, так понятно и доступно, а главное Вы дали нам именно то, что действительно необходимо в ежедневной работе. Все слушатели повышения квалификации (более 30 человек) от всего сердца благодарят компанию Автотехнологии за безупречно проведенные курсы.

Олег Кукушкин, Москва

В целом все не архи сложно и довольно удобно для человека, который замотивирован и умеет планировать свое время. Хотелось бы, чтобы материал был разнообразнее. Ответов на тесты искать в интернете не стоит) их там почти нет) Ограничений на пересдачу нет, но кто учит, тот сдаст и с первого раза.

Владимир Санько, Курск

Сравнил с другими предложениями курсов и выбрал именно вас. Что понравилось - удобно учиться, дается подборка методичек и пр. Устанавливаются дедлайны, знания оцениваются методом тестирования. Особо порадовала скорость оформления документов, все было готово в день сдачи экзамена.

Алексей Кулешов, Екатеринбург

Для меня это оказалось спасением, когда получил приглашение на работу: срочно нужно было свидетельство, а в других местах обучение только через месяц, полтора, два. Лицензия на образование действительная, так что с проверкой документов проблем не должно быть.

Андрей Земцов, Выборг

 

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